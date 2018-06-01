Şenol Güneş: Türkiye’de antrenörler baskı altında

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Türkiye’de antrenörlerin baskı altında bulunduğunu söyleyerek, “Bu sağlıklı bir şey değil. Eleştirel düşünebilme yetisinden uzaklaşmışız. Birbirimizi eleştirelim ama samimi olalım” dedi.

Sputnik’in aktardığına göre kulüp dergisine konuşan Güneş, sözlerinin yalın ve basit olduğunu ama saygısızlık olarak addedilmemesi için genelde çok fazla kendini savunmadığını belirtti.

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Güneş şöyle devam etti: “Bence takım da, kişi de, kurumlar da, kendine iyi bakmalıdır. Ben de kendime bakmalıyım. Bahçe bile her gün bakıma ihtiyaç duyar. Türkiye’de antrenörler baskı altındadır. Bu sağlıklı bir şey değil. Eleştirel düşünebilme yetisinden uzaklaşmışız. Birbirimizi eleştirelim ama samimi olalım. Zarar verme odaklı değil; antrenörleri birbirlerine düşürmeye yönelik değil; teknik adamların ve futbolcuların yaratıcılık düzeylerinin artırılmasına yönelik bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Ben her şeyi bilmiyorum. Bildiklerimi paylaşabilirim ama.”