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Şenol Güneş ‘karamsar’: ‘Futbol öfkeyle değil saygıyla güzel’ pankartına aynen katılıyorum ama hiçbir şey değişmez 

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeşil sahalardaki şiddet olaylarının önüne geçilmesi konusunda ümitli olmadığını söyledi.

‘Hiçbir şey değişmez’

Fotoğraflar: bjk.com.tr

Siyah-beyazlıların Kayserispor’la 2-2 berabere kaldıkları maça çıkarken taşıdığı, ‘Öfkeyle değil, saygıyla güzeldir futbol’ pankartına dair görüşü sorulan Güneş, “Aynen katılıyorum ama hiçbir şey değişmez. Söyleyenlerin kendisi de aynı şeyi yaptığı için değişen bir şey olmaz. İnşallah değişir” dedi.

‘Futbolu savaş alanına çeviriyoruz’

Tecrübeli teknik direktör, “Umudunuz yok mu hocam?” sorusunaysa şu karşılığı verdi: “Ben 50 senedir bu işin içerisindeyim. Değişen bir şey var mı? Sen değiştiğini gördün mü? Başkalarının öfkelerini değiştirmek yerine kendi öfkelerimizi değiştirelim. Tespitlerimiz doğru yapalım, o zaman düzelir. Futbolu savaş alanına çeviriyoruz. Sen, ben ötekileştiriyoruz. Ondan sonra niye kavga oldu diyoruz. Olacak yani yapacak bir şey yok.”

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