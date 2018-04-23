Şenol Güneş: Hürriyet kendine göre haber yapıyor, hakkımı helal etmiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile oynadıkları kupa maçında yaşananların ardından gazetelerde çıkan bazı haberlere tepki gösterdi.

Hürriyet gazetesinin kendine göre haber yaptığını, Ertuğrul Özkök ve diğerlerine hakkını helal etmediğini söyleyen Güneş, “Ben Trabzonsporlu değilim, Beşiktaşlı değilim. Ben Türk futbol adamıyım. Bana yapılan saygısızlığı ve hakareti aynen iade ediyorum” diye konuştu.

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Olaylı maçın ardından Hürriyet’te yapılan ‘Söz Aykut Kocaman’da’ başlıklı haberde şöyle denmişti: “Aykut Kocaman: ‘Kim olursa olsun bir şey atılması yanlış. Bunu kınıyorum’. ‘Bakıyorsunuz, kafayı yardığı söylenen çakmak ortada yok’. ‘Şenol Güneş’in başında kan görseydim, lanet olsun maça derdim.“

Dün akşam Spor Toto Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, basında kendisine haksızlık yapanlar olduğunu söyledi ve “50 yıldır bu ülkede emek vererek bir yere gelmeye çalışıyorum. Biri Hürriyet’ten Mehmet Arslan. Ertuğrul Özkök ve diğerleri. Hakkımı helal etmeyeceğim, onlar da etmesinler. Hürriyet kendine göre yazıyor sonra Aykut hocadan ona cevap verdiriliyor” dedi.

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Şenol Güneş sözlerine şöyle devam etti: “Ben Trabzonsporlu değilim, Beşiktaşlı değilim. Ben Türk futbol adamıyım. Bana yapılan saygısızlığı ve hakareti aynen iade ediyorum. Benim hastanedeki bilgilerimi alanlar açıklasınlar. Beni aradıklarında zaten onlara söylüyorum ama söylediklerimi aynen yazmıyorlar. Hürriyet kendine göre yazıyor, sonra Aykut (Kocaman) hocadan ona cevap verdiriliyor. O zaman onu niye manşetten verdiriyorsun.”

Beşiktaş’ın hocası, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgiliyse şunları söyledi: “Fenerbahçe maçında olayları ben mi yaptım? Benim üzerime yığılıyor her şey. Mesele bana az ya da çok vurdu meselesi değil. Benim her şeyim açık. Hastaneye gidip soracağına, bana sor. Zaten bilgiyi almışsın, o zaman onu söyle. Bu güvenlikçilerin hepsinin sahalardan temizlenmesi lazım. Biz çoluğumuzu çocuğumuzu askere, polise, güvenlikçiye teslim ediyoruz, güvenlikçi adam dövüyor. Görüntüde var ama ‘Hayır o vurdu’ diyor. Bunları bilmeden ne konuşuyorsunuz. Kavga mı? Hepsini yaparız, bir canımız var onu da veririz sorun değil. Yapmayın ya. Bu futbol mu?”

Ne olmuştu?

Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş’ın sahasında 2-2’lik biten maçın rövanşı perşembe günü Kadıköy’de oynanıyordu. Maçın ikinci yarısında Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek yedek kulübesinin arkasındaki bazı kişilerle tartışmaya girdi. Tartışma sonucunda bazı kişiler yabancı madde attı. Maddelerden biri Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etti. Maç 57’nci dakikada tatil edildi.

TFF maçla ilgili kararını çarşamba günü açıklayacak.