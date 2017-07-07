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‘Seninleyiz’: Bilbaolu futbolcular, kanserle savaşan arkadaşlarına destek için saçlarını kazıttı

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Athletic Bilbaolu oyuncular, testis kanseri olan takım arkadaşları Yeray Alvarez’e destek için saçlarını kazıttı.

Fotoğraf: Twitter

FourFourTwo’nun haberine göre, 21 yaşındaki genç oyuncuya geçtiğimiz aralık ayında testis kanseri teşhisi konulmuştu. Tedavi altına alınan Alvarez, hastalıklı kitleden tamamen kurtulmuştu.

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Bir süre dinlendikten sonra yeniden sahalara dönen genç futbolcu, geçtiğimiz sezon 17 maçta oynamış ve iki de asist yapmıştı.

Fotoğraf: Reuters

Kulüpten yapılan yeni açıklamada, Alvarez’de yeniden kanserli bir kitle oluştuğu bilgisi verildi. Kemoterapiye başlayan genç oyuncunun tedavisi en az üç ay sürecek.

Arkadaşlarına destek için saçlarını kazıtan 27 kişilik Bask ekibinin toplu fotoğrafı, ‘Seninleyiz!’ notuyla paylaşıldı.

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