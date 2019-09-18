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Yaramazlara biraz batar!

‘Seni öldürsem ne kadar yatarım ki?’ diyerek bir kadına saldıran zanlılar serbest

Adana’da mekanlarında uyuşturucu kullanıldığı gerekçesiyle kendilerini savcılığa şikayet eden Ebru Berköz Karaca’nın yüzüne yanıcı madde döken zanlılar serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

48 yaşındaki Ebru Berköz Karaca beş yıl önce devraldığı Adnan Menderes Bulvarı’ndaki kafenin yanında bulunan mekan sahibini uyuşturucu kullandırdığı gerekçesiyle karakola ve savcılığa şikayet etmişti. Bunun üzerine mekan sahibi ve adamları Karaca’nın mekanını basıp el koymuştu.

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Karaca tekrar savcılık ve CİMER’e şikayette bulununca pazartesi akşam saat 21:30 sıralarında yan mekanın sahibi Karaca’nın arkadaşıyla içinde bulunduğu seyir halindeki aracını durdurup Karaca’yı araçtan tehditle indirmiş ve üzerine koyu renkli yanıcı bir madde dökmüştü.

Saldırganlar çakmakla Karaca’yı yakmakla tehdit ederken “Seni öldürsem ne kadar yatarım ki?” demişti.

DHA’nın haberine göre Karaca’nın polise şikayeti üzerine L.G. ve D.G. isimli iki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten zanlılar adliyeye sevk edildi.

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Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Yan kafeyi şikayet etti diye tehdit edildi: Seni öldürsem ne kadar yatarım ki?

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