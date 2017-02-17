Senetler karşılıksız çıktı: Umut Bulut 1 milyon avroluk alacağı nedeniyle Galatasaray’ı icraya verdi

Sezon başında Galatasaray’dan Kayserispor’a transfer olan Umut Bulut, 1 milyon avro (yaklaşık 3 milyon 910 bin lira) tutarındaki alacağının ödenmemesi üzerine eski kulübünü icraya verdi.



DHA’nın haberine göre Galatasaray, Kayserispor’a imza atarken bu sezonki alacaklarının yarısından vazgeçen oyuncunun geçtiğimiz sezondan kalan alacağını uzun süre ödemedi.

Üç kez özel ricalarla sarı-kırmızılı kulüpten alacağını isteyen Bulut, her seferinde senet verilerek ikna edildi. Ancak senetlerin karşılıksız çıkması üzerine tecrübeli oyuncu çareyi Galatasaray’ı icraya vermekte buldu.