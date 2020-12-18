Şener: Türkiye ‘mahpus sayısı’ açısından dünyanın sekizinci ülkesi

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye’nin ‘mahpus sayısı’ açısından dünyanın sekizinci büyük ülkesi olduğunu, önceki ülkelerin nüfus açısından Türkiye’nin dört katı olan ABD, 17 katı olan Çin, 2.5 katı olan Brezilya, iki katı olan Rusya ve 16 katı olan Hindistan olduğunu belirterek, “Hani diyordunuz ya ‘dünya lideri’ diye. Bunu gördüğümde dedim ‘yakaladım.’ Hapishane ve mahpus sayısında dünya lideri” dedi.

Fotoğraf: Arşiv

Şener, TBMM Genel Kurulunda, 2021 yılı bütçesinin tümü üzerinde CHP Grubu adına söz aldı.

Reklam

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ı karşısında görünce aklına gelen bir anekdotu paylaşmak istediğini belirten Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, kendisinin de bir bakanı olduğu hükümetin başbakanlığını yaptığı dönemde, bir helikopter seyahatinde Thomas Friedman’ın ‘Dünya Düzdür’ kitabının çeviri nüshasıyla özetini sunduğunu anlattı.

Kitapta sözü edilen ‘küreselleşmenin üçüncü evresinin ilk yıllarının, AKP hükümetinin ilk senelerine denk geldiğini’ belirten Şener, bu dünya düzeninde, Afrika savanlarındaki aslan ve ceylanların rekabetinin, dünya ülkeleri arasında yaşandığını ifade etti.

Şener, dünyanın en zengin ama nüfusu az olan ülkelerinin, nüfusları kalabalık gelişmemiş ülkeleri kaynak transferi ve ihtiyaçlarına göre yapılandırarak yönettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “Eğer kendini sonbahar rüzgarlarına bırakırsan, plansız programsız, hükümet etmek hay huyla geçerse, sonunda küresel rüzgarlar sizin ekonominizi sizin ihtiyacınıza göre değil kendi ihtiyacına göre yapılandırırlar. Türkiye’nin geldiği nokta maalesef budur.”

Reklam

‘Geleceğe umutla bakamaz hale getirdiniz’

CHP’li Şener, Türkiye’nin, dünyada işsizliğin en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Şu anda Türkiye’de bulunan işsizlik, Cumhuriyet tarihi boyunca tüm iktidarların işsizlik rakamlarından çok daha kötüdür.

OECD ülkelerinde, 37 ülke, Türkiye en fazla işsizliğin olduğu ülkedir. 179 dünya ülkesine baktığınızda yine aynı şeyi görürsünüz. İşsizliğin en fazla olduğu ülkelerden biri Türkiye’dir. Bu ortamda gençlerimiz perişandır, mahvolmuşlardır, umutlarını ellerinden almışsınızdır, geleceğe umutla bakamaz hale getirmişsinizdir.”

Türkiye’de çalışanların da ‘yanlış ekonomik politikalar nedeniyle perişan olduğunu’ kaydeden Şener, ‘çalışan olarak gösterilen kişilerin üçte birinin kayıt dışı, sigortasız olduğunu’ söyledi.

Abdüllatif Şener, Türkiye’de çalışanların yarısının asgari ücretle, açlık sınırının altında ücretle istihdam edildiklerini belirterek, şunları aktardı: “Yüzde 70’i de yoksulluk sınırı içerisinde yaşıyor. Enflasyon tüm gelir gruplarını vuruyor. Dünyanın en yüksek enflasyonlarından biri Türkiye’de. Gıda enflasyonu, resmi enflasyonun iki katı.”

‘Türkiye gelir dağılımı en bozuk beş ülkeden biri’

CHP’li Şener, Birleşmiş Milletlerin bir raporuna göre hazırladığı grafiği göstererek, Türkiye’deki nüfusun yüzde birinin ülke gelirinden aldığı payın, nüfusun yüzde 50’sinin gelirinden fazla olduğunu kaydetti. Şener, “Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Ama siz yapıyorsunuz” dedi.

Nüfusun yüzde birinin ülke gelirinden aldığı pay açısından, gelir dağılımı en bozuk beş ülkeden birinin Türkiye olduğunu anlatan Şener, “Bir numara Katar, bizimkilerdeki Katar sevgisinin nereden geldiği belli, kendilerine benziyor. Böyle politika olmaz, vazgeçin” ifadesini kullandı.

‘Cumhuriyet tarihi boyunca yapılandan daha fazla hapishane yapıldı’

CHP’li vekil, iktidarın, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılandan daha fazla hapishane yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Atladığınız tek bir yıl yoktur. 2014 yılında 14, 2015’te 18, 2016’da 38, 2017’de 12, 2018’de 15, 2019’da 26, 2020’de 18. ‘2021’de de 39 yeni cezaevi açılacak’ demişsiniz. 2002’de 58 bin mahpus var, 2019’da 291 bin 500 mahpus var. FETÖ’den önceki sayınız da 232 bin.

Af yasasıyla 45 bin kişi çıkmış, şu anda 265 bin kişi içerde. Böyle bir mantık olmaz. İşiniz gücünüz sizi eleştiren, yanlışlarınızı ortaya dökmeye çalışan, gizlediğiniz sakladığınız devletin resmi rakamlarını, yandaş müteahhitlere verdiğiniz devletin milyarlık işlerini araştırmaya kurcalamaya çalışan biri olduğu zaman hemen tutuyorsunuz terör iltisaktan doğru mahkemeye.”

Şener, AKP’li milletvekillerinin örnek göstermesini istemesi üzerine, Alpaslan Kuytul’un ‘hiçbir araya gelmeyecek dört ayrı terör örgütüyle iltisaklı olmaktan suçlandığını, ülkenin dini bütün insanlarının iktidara hizmet etmediği sürece sakıncalı görüldüğünü‘ aktardı.