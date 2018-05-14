Şener sorulunca Erdoğan: Bana öyle bir referans gösterin ki adam yerine koyalım

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin kurucularından Abdüllatif Şener’in partisine yönelik olumsuz tutumunun sorulması üzerine, “Bana öyle bir referans gösterin ki gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım” dedi.

Şener, 2007’ye kadar Erdoğan hükümetinde başbakan yardımcılığı yaptıktan sonra partiden ayrılmıştı. Şener’in adı geçtiğimiz iki ayda CHP’nin olası cumhurbaşkanı adayları arasında geçmişti.

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Britanya gezisinde bulunan Erdoğan, BBC’nin sorularını yanıtlarken Şener’in AKP’ye yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine şunları söyledi: “Bana öyle bir referans gösterin ki gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım. Bu referansın siyasette kıymeti harbiyesi yok. Partimizden ayrıldıktan sonra parti kurdu sıfırlandı, başkalarına yanaştı sıfırlandı. Yatıyor kalkıyor, şu anda Türkiye’nin 11,5 yıl başbakanlığını yapmış, dört yıl cumhurbaşkanlığını yapmış Tayyip Erdoğan’a ileri geri konuşmak suretiyle oradan rant elde etmeye çalışıyor.”