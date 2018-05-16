Şener ‘itiraf’ etti: Erdoğan’ın başbakan olmasında desteğim var

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik ağır sözlerine ilişkin “Milletvekili ve başbakan oluşunda benim desteğim var, itiraf ediyorum. Bana minnet duyması lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde 2007’ye kadar yardımcılığını yapan AKP’nin kurucularından Abdüllatif Şener’in kendisine yönelik eleştirileri hatırlatılınca “Bana öyle bir referans gösterin ki gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım. Bu referansın siyasette kıymeti harbiyesi yok. Partimizden ayrıldıktan sonra parti kurdu sıfırlandı, başkalarına yanaştı sıfırlandı” demişti.

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Şener Halk TV’de Erdoğan’a karşılık olarak şunları söyledi: “O bana siyasi hayatım boyunca hiçbir unvan kazandırmamıştır. O daha milletvekili olmadan önce ben 11 yıllık milletvekiliydim. Bakanlık, başbakan yardımcılığı yaptım, o ondan sonra gelip milletvekili oldu. Onun AK Parti Genel Başkanı oluşunda da, milletvekili ve başbakan oluşunda da benim desteğim vardır. Benim desteğimle bugünkü yerine gelmiştir. Bunu da bir itiraf olarak söyleyeyim. Benimle ilgili şeyler söylerken biraz minnet duygusu içerisinde olması lazım. Onun bana verdiği hiçbir şey olmamıştır ama benim ona verdiğim şeyler olmuştur.”