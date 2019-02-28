Şener: Gül ve Davutoğlu’nun yeni parti kurmaya cesareti var mı emin değilim

AKP’nin kurucularından olan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin konuştu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Halk TV’de konuşan Şener, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimlerin yeni parti kurma gibi ‘bir takım faaliyetler‘ içerisinde olduklarını bildiğini söyledi.

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‘Cesaretleri var mı yok mu emin değilim’

Şener, bu isimlerin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkacak cesaretleri olup olmadığından emin olmadığını ifade ederek şunları söyledi: “Daha önceki karamsar haller nedeniyle böyle düşünüyorum. Ama olmaz diye bir şey yok. Olabilir tabii.“

Yerel seçimi ‘pas geçerek‘ milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini hedef almanın doğru bir strateji olduğunu savunan Şener, “Ama nasıl bir oluşum ortaya çıkacak, hangi cesareti gösterecekler, hangi karar ve tutumu sergileyecekler, Erdoğan’ın bir işaretiyle vazgeçecekler mi, vazgeçmeyecekler mi? Bunların hiç birinden emin değilim” diye konuştu.

‘Gül, Davutoğlu’nun başkanlığına sıcak bakmıyor’

Şener, oluşacak yeni parti içinde bazı anlaşmazlıkların da olduğunu dile getirdi.

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Bu anlaşmazlıklardan birinin Ahmet Davutoğlu’nun kurulacak yeni partinin genel başkanı olmak istemesi ancak Abdullah Gül’ün buna sıcak bakmaması olduğunu söyledi.