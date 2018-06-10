Şener, Erdoğan’ın Gülen ziyaretini açıkladı: Ahmet Ergün ile birlikte gitti

CHP’nin Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, AKP’yi kurmadan önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kimle birlikte Pensilvanya’yaya gittiğini ve Fethullah Gülen’le görüştüğünü açıkladı.

Şener, Erdoğan’ın, belediye başkanlığı döneminde en yakınındaki isim olan ve hatta kasası olarak bilinen Ahmet Ergün ile Gülen’i ziyaret ettiğini söyledi.

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Sözcü’den Özlem Gürses’e konuşan Şener, Erdoğan’ın, 24 Haziran’daki seçimleri kazanması durumunda Türkiye’de ne hukuk, ne adalet, ne de devlet kalacağını savundu. Şener şunları söyledi: “Bu dönemdeki yolsuzlukların daha öncekilerle kıyaslanacak hali yoktur, hem miktar hem yaygınlık açısından. Temel hak ve özgürlükler biter. Böyle bir yönetim altında ekonomi de ayakta kalamaz zaten. Herkesi susturarak varlığını devam ettirmeyi bir yöntem olarak görüyor, ona devam edecektir. Ama demokrasiyi yıkarsanız, ekonomi de yıkılır. Kendisi de o ekonominin altında kalır, sürdüremez yani.”

Şener, yakınındakilerin Erdoğan’a neden karşı çıkmadığı sorusunaysa şu yanıtı verdi: “Çünkü hepsi bir koltuğa, bir ikrama nail olurum diye bakıyor. Zaten söyleseler de dinlemez ki o ! Hep kafasındakilerin gerçek olduğuna inanır. Ona aykırı bir şey söylerseniz herkesin içinde azarlar, döver. Bu basına yansıyan dayaklar filan hep doğrudur…”

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‘Bülent Arınç kendi bireysel dengeleriyle meşgul’

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan’ın AKP’yi kurmadan önce Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini ve icazet aldığını söylemişti. Erdoğan ise rakibine “Başladın yalana, ispat etmezsen namertsin” diyerek çıkışmıştı.

AKP’nin kurucularından Şener, Erdoğan’ın, Pensilvanya’da Gülen’le görüştüğüne dair iddialara da değindi ve ziyarette yanında olan ismi açıkladı: “Ahmet Ergün’le beraber Pensilvanya’ya gittiler ve Fethullah Gülen ile görüştüler. Tayyip Erdoğan’ın ilk Pensilvanya ziyaretinde yanında Ahmet Ergün vardı.”

Şener, Bülent Arınç’ın oğlunun AKP’den milletvekili adayı olmasıyla ilgiliyse “Bülent bey bir bakarsınız gözyaşı döker, bir bakasınız muhalefet eder, derken birden ‘U’ dönüşü yapar. Bülent Bey işte, kendi bireysel dengeleriyle meşgul.”