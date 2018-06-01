Şener de topa girdi: Erdoğan o dönem ABD’ye gitti, yanında Gül de vardı

AKP kurucularından Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin hem kuruluş aşamasında hem de sonrasında ABD’ye gittiğini, ancak kimlerle görüştüğüne dair bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Eski başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener, CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, Erdoğan’ın, AKP’nin kuruluş aşamasında Gülen’den icazet aldığı iddiasıyla ilgili DHA’nın sorularını yanıtladı.

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Erdoğan’ın yanında Gül ve Çömez vardı

Şener, konuyla ilgili şunları söyledi: ”Sayın Erdoğan, Ak Parti kurulduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir. Kuruluş safhasında gitmiştir, ama bu gidişi sırasında veya ABD’de bulunduğu sırada kimlerle görüşmüştür bu bilgiye sahip değilim. Çünkü bu programda yanında başta Abdullah Gül olmak üzere, Turan Çömez olmak üzere bazı isimler vardı. Bu isimlerde öyle bir ziyaretle ilgili bilgi vermedi. Ben de merak edip sormadım. Bu konuların bugün tartışılıyor olması, seçim atmosferindendir ve bunu da doğal olarak karşılamak lazım. Biri bir iddiada bulunuyorsa, diğeri de o iddia gerçek değilse, onun öyle olmadığını söylemesi lazım. Sayın Erdoğan’ın sürekli aynı isimlerle gittiğini söyleyemem. Daha sonra iktidar döneminde, belki de Türkiye Cumhuriyet döneminde ABD’ye en fazla giden başbakan ve cumhurbaşkanıdır. ‘Bu gidişlerinde aynı isimlerle mi giderdi’ derseniz, buna katılmam, her programında farklı isimler olurdu. Ama hiçbirinde ben olmadım.”