Şener aksi görüşte: Erdoğan, Gül’ün ‘çatı adaylığı’ için çaba harcadı!

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AKP’nin kurucularından eski başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü bir yandan adaylıktan vazgeçirmeye çalıştığı görüntüsü verirken diğer yandan muhalefetin çatı adayı olması için çaba harcadığını öne sürdü.

Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş’ın sorularını yanıtlayan Şener, Gül’ün muhalefetin çatı adayı olmasına ilişkin soruları yanıtlarken “Ben bu olayı Gül’ün aday olmasına sayın Erdoğan karşıydı diye yorumlamıyorum” dedi.

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Şener bu görüşünü şöyle temellendirdi: “Sayın cumhurbaşkanını bilirim, Başbakanlık döneminden bilirim. Farklı kompartımanlar kullanır. Kompartımanın birinden bir sonuç almaya çalışır, kompartımanın diğerinden onu kendisi yapmıyormuş görüntüsü vermeye çalışır.”

‘Kompartımanlardan’ birinde Erdoğan’ın Gül’ün aday olması için çalıştığını, ama bu çabanın sonuç vermediği görüşünü savunan Şener şöyle devam etti: “Muhalefet partileri sayın Gül’ü aday göstermeyeceklerini beyan ettikten sonra, Gül formülü düştükten sonra diğer kompartımandan sanki Gül’ün arkasında kendisi ya da onun planlaması yokmuşçasına bir Genelkurmay Başkanı (Hulusi Akar) ve Cumhurbaşkanı Danışmanı (İbrahim Kalın) ile görüntü veriyor. Bu biraz karışık ama sade yorumlamaya çalışırsanız hiçbir şeyi çözümleyemezsiniz. Çok karışık göründüğünü biliyorum ama karışık değil, sade. Birileri gidiyor aday yapmak için faaliyete geçiyor, yine sayın Erdoğan’ın direktifleriyle birileri de gidiyor vazgeçirmeye çalışıyor. Ama o vazgeçirmeye çalışanlar o formülü sayın Erdoğan’ın ortaya attığından habersizler. İki taraf da birbirinin görevinden habersizler.”

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‘Akar’ın Gül’e gittiği kesin’

Akar ve Kalın’ın Gül’le görüşmesinin gerçekleştiğini kendisine ‘gören gözler’in anlattığını belirten Şener şu ayrıntıları verdi: “Hulusi Akar ile Sayın Kalın bir helikopterle, büro olarak kullanılan binanın arkasındaki piste iniyorlar, bir buçuk saat kadar evde görüşüyorlar. Cumhurbaşkanının mesajını getirmek suretiyle adaylıktan vazgeçmesini telkin etmeye çalışıyorlar ve çıktıktan sonra da ayrılmadan önce dışarıda aynı cümleleri devam ediyorlar. Ne konuştukları belli, gittikleri de kesin. Yani cumhurbaşkanının talimatını götürdükleri de kesin. Bunun tartışılacak bir tarafı yok.”