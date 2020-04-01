Senegalli futbolcu Mane, doğduğu kasabaya ‘corona’ hastanesi yaptırıyor

İngiliz ekibi Liverpool’un Senegalli futbolcusu Sadio Mane, doğduğu yer olan, Kazamans bölgesindeki Bambali kasabasına Covid-19 hastanesi yaptırıyor.

Fotoğraf: Reuters

Mane’nin temsilcisi Bjorn Bezemer, Senegal basınına, hastanenin yaklaşık 3.5 milyon dolarlık maliyetini yıldız futbolcunun karşılayacağını söyledi.

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“Sadio Mane, doğduğu kasabayı çağdaşlaştırmak istiyor, daha önce de Bambali’de büyük bir okul inşa ettirmişti” diyen Bezemer, Senegalli futbolcunun ülkesi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Mane yakın zamanda Covid-19 ile mücadelede kullanılması için ülkesine büyük miktarda para yardımında da bulunmuştu.

Yıldız futbolcu Senegal’e yardımlarında dolayı Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından ödüllendirilmişti.