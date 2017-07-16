Senegal’de stadyum duvarı çöktü: Sekiz kişi hayatını kaybetti

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Senegal’in başkenti Dakar’daki Demba Diop Stadyumu’nda duvarın çökmesi sonucu sekiz kişi hayatını kaybetti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Stade de Mbour ve Union Sportive Oukam takımları arasında oynanan Lig Kupası finalini uzatmalarda 2-1 kazanan Stade de Mbour kupanın sahibi oldu.

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Maçın sona ermesiyle iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı. Polis kavgayı ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, yaşanan panik esnasında stadyumun duvarı çöktü.

Olay sonucu sekiz kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.