Senegal’de sokak sanatçıları ‘corona’ya karşı mücadeleye eserleriyle katıldı

Senegal’in başkenti Dakar’da sokak sanatçıları dünyayı saran yeni tip corona virüsüyle mücadeleye eserleriyle destek verdi.

Fotoğraflar: Reuters

RBS CREW isimli kolektif grafiti grubu, boyalarını bu kez halk sağlığı için kullanıyor.

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Duvarlarda siyah ve sarı blok harflerle ‘COVID-19’a karşı hep beraber’ yazıları görülüyor.

Hükümetin yardım hattının yanındaki lise duvarına yazılı ‘Sağlık personeline kocaman bir teşekkür‘ yazısı da göze çarpanlar arasında.

Kolektifin ‘Mad Zoo’ ismiyle bilinen 33 yaşındaki lideri Serine Mansour Fall, “Senegalliler olarak farkındalığı artırma sorumluluğumuz var” dedi.

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Önceki işleri daha çok Dakar’daki sokak hayatı ve Malcolm X üzerine olan Fall, “Özellikle nüfusun büyük çoğunuluğunun okuma yazma bilmediği düşünüldüğünde, biz sanatçıların görsel yollarla iletişim kurması daha da önem taşıyor” diye konuştu.

Ülkede şu ana kadar ‘corona‘ kaynaklı 119 vaka tespit edilirken, kimse hayatını kaybetmedi.