Sendikalı olunca işten çıkarılan işçiler başbakana seslendi: Sözünüzü tutun

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İzmit’te çelik üretimi yapan Posco Assan fabrikasından 40 işçinin sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılması sonrası eylem yapıldı.

Alikahya mahallesinde bulunan Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çelik fabrikasından 40 işçi, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı.

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İşten çıkarma sonrası işçilerle dayanışma içim akşam vardiyasındaki diğer işçiler bugün fabrika önünde eylem yaptı.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, geçen aylarda Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Türkiye’yi taahhütlerine uymadığı konusunda ‘sorguya çektiğini’ söyledi.

Serdaroğlu, Avrupa’daki sendikaların ‘hukuksuz işlemler, işverenlerin yasa tanımaz, anayasa tanımaz, insan hakkı tanımaz ve vicdan tanımaz davranışlarını protesto için’ Türkiye’deki çalışma toplantısına da katılmadığını aktardı.

Sendika başkanı şunları kaydetti: “Türkiye’den birkaç tane yandaş sendika katıldı. Bu yaşananları görmek istemeyen yandaş sendikalar katıldı. Orada sayın başbakan çıktı, ‘İşçiler için örgütlenin’ dedi. Sonuna kadar yanlarında olduğunu belirten beyanlarda bulundu. Örgütlenmeye teşvik etti. Biz buradan sayın başbakana çağrı yapıyoruz. 40 tane metal işçisi burada örgütlendi, yasal hakkını kullandı. İşten çıkardılar. Bir noktada bunun sorumlusu sizsiniz. İşçilere çağrı yaptınız ‘Anayasal hakkınızı kullanın’ diye. Buyurun, buradaki yaşananlara müdahale edin. Bu hukuksuzluğa müdahale edin ve sözünüzü yerine getirin. Biz sizden bunları bekliyoruz. Buradaki insanlara bir ülke yöneticisi sahip çıkmak zorundadır.”

Slogan atan işçiler daha sonra halay çekerek eylemi sonlandırdı.