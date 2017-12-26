Sendikalı olunca işten atılan işçiler Ankara’ya yürümek istedi: 33 gözaltı

İzmit’teki fabrikadan sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmalarının ardından Ankara’ya doğru yürüyüşe geçen işçiler gözaltına alındı.
Alikahya Mahallesi’ndeki Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Posco Assan fabrikasında işçiler 42 gün önce DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye oldu.
Ardından fabrikada 80 işçi işten çıkarıldı. İşçiler bunun üzerine yetki belgesi almak için Ankara’daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürümek istedi.
Ancak yürüyüşçülerin önü fabrika çıkışında kesildi.
İşçiler ve arasında Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun da bulunduğu gruptan 33 kişi gözaltına alındı.
Çevik kuvvetin izinsiz yürüyüş yapan işçilere sert davrandığı gözlendi.
Gözaltına alınanlar bölgeden otobüslerle uzaklaştırılarak Kocaeli SEKA Hastanesi’nden sağlık kontrolünden geçirildi.