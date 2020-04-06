Sendikalar: PTT çalışanlarının şartları iyileştirilsin

Corona virüsü nedeniyle evden çıkmama çağrıları yapılan dönemde PTT çalışanlarının iş yükü arttı. Sendikalar, PTT çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesini istiyor.

Fotoğraf: DHA

DİSK’e bağlı İletişim İş Sendikası’nın genel başkanı Ünal Doğan, PTT işçilerinin Covid-19 salgınından en çok etkilenen işkollarından biri olduğunu ifade etti.

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Yazılı açıklama yayınlayan sendika başkanı, evde kalan insanların kargo ve postalarıyla artan iş yükünün, devlet ödemeleri ile ücretsiz maskelerin evlere gönderilecek olmasıyla daha da arttığını dile getirdi.

‘Çalışma süreleri düzenlensin’

Doğan, bazı yerlerde PTT çalışanlarının hijyen malzemeleri, koruyucu kıyafet ve maske konusunda eksiklikleri olduğunu öne sürdü, bazı çalışanların salgından etkilenerek hastalandığını ifade etti.

Sendika başkanı, PTT işçilerinin çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve ücretlerinde iyileştirmeye gidilmesini istedi.

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‘Taşeron işçilere kadro’

Herkes gibi bizler de her şeyden önce sağlık çalışanlarımıza minnettarız onlar iyi ki varlar.



Sağlık çalışanlarımız kadar olamasak da vatandaşımıza hizmet konusundan biz PTT taşeron işçilerinin emeği de göz ardı edilmesin. #SenEvdeKalDiyePttÇalışıyor pic.twitter.com/0VAcUyZVVc — PTT-Sen (@pttsendika) April 5, 2020

PTT SEN, Twitter’daki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Herkes gibi bizler de her şeyden önce sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Onlar iyi ki varlar. Sağlık çalışanlarımız kadar olamasak da vatandaşımıza hizmet konusundan biz PTT taşeron işçilerinin emeği de göz ardı edilmesin.” Sendika, taşeron işçilerin kadroya alınmasını talep etti.

‘Risk altındalar’

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, yazılı açıklamasında, ‘PTT’de çalışan emekçilerin risk altında çalıştırıldığını’ dile getirdi.

Eski DİSK başkanı da olan Beko, sosyal medyada PTT çalışanlarına test yapılması ve dönüşümlü çalışılması konusunda taleplerin dile getirildiğini anımsattı.

Beko, acil ihtiyaç kargolarının dışındaki kargoların çalışanların sağlığını riske attığını kaydetti.