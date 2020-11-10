Kıdem tazminatı almayı zorlaştıran maddeler tekliften çıkarılıyor

AKP, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in ‘kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı gaspına’ yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktığı 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için ‘esnek çalışma’ teklifini geri çekiyor.

Fotoğraf: DHA

İstihdam teşviki ve borç yapılandırma düzenlemelerini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nden, esnek çalışmaya ilişkin maddeler çıkarılacak.

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Kararda, işçi konfederasyonlarının iktidar ve muhalefetle geçen haftadan beri yürüttüğü müzakereler etkili oldu.

AKP’nin hazırladığı 51 maddelik yasa teklifinin ilk 20 maddesi geçen hafta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

Teklifin tartışmalı maddeleri bu haftaya bırakılmıştı.

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AKP yönetimi, konuyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a götürdü. Sendikaların talepleri doğrultusunda, söz konusu düzenlemeden vazgeçilmesi görüşü benimsendi.

Buna göre, 25 yaşından küçük, 50 yaşından büyük işçilerin iki yıl koşulsuz belirli süreli sözleşme ile çalıştırılmasına ilişkin düzenleme teklif metninde olmayacak.

Ayrıca, 25 yaşından küçük kişilerin ayda 10 günden az çalışması halinde malullük, yaşlılık, ölüm aylığı için gerekli olan uzun vadeli sigorta kollarından prim yatırılmaması öngören hüküm de teklif metninden çıkarılacak.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş esnek çalışmaya ilişkin 33 ve 37’nci maddelerin tekliften çıkarılmasına karar verdiklerini belirterek, şöyle konuştu: “Sendikaların taleplerini aldık. MHP grup başkanvekilleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Biz de cumhurbaşkanımızla görüştük, onların talimatları gereği bu iki maddeyi daha detaylı çalışmak üzere metinden çıkaracağız, şu an çıkarıyoruz onları. Esnek çalışma çıkıyor.”