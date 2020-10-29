Sendikadan, ‘Kaz Dağları’na Cengiz gelecek’ iddiası: Alamos tazminat alıp çekildi

Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, Kaz Dağları’nda maden arayan Kanadalı şirket Alamos Gold’un devletten tazminat alarak sahadan çekildiğini açıkladı.

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Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın haberine göre, sendika heyetiyle bölgede incelemelerde bulunan Durmuş şöyle konuştu: “Ruhsatı yenilenmeyen şirket, sahayı teslim alırken taahhüt ettiği koşulları yerine getirmeden sahayı teslim etti. Maden sahasının eski halini alması yıllar sürecek. Alamos Gold uluslararası tahkim yasası gereği tazminat alarak sahayı terk ediyor. Yani kendi masraflarını da devlete ödetiyor, sıyırdığı canlı toprağı dahi yerine dökmeden gidiyor. Verdiği zarar yetmezmiş gibi, tazminat alması kabul edilemez.”

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Kanadalı şirketin Türkiye’deki taşeronu Doğu Biga Madencilik aracılığıyla Çanakkale Kirazlı’da yürüttüğü çalışmalarda, farklı hesaplara göre 13 bin ila 350 bin ağaç kesildiği belirtilmişti. Toplumun çevre katliamına gösterdiği tepkiyle şirket faaliyetlerine ara vermiş, daha sonra bakanlık süreci durdurduğunu açıklamıştı.

Cengiz gelecek iddiası

Maden sahasındaki şantiye binaları ve iş makinelerinin tamamının saha içindeki şekliyle teslimatının yapıldığına dikkat çeken Durmuş, “Alamos’un böyle bırakıp gitmesi düşündürücü. Bu sahaya yakın yerlerde Halilağa Bakır Madeni projesi için Koza Madencilik ve Cengiz İnşaat’ın ruhsat alanı olması, Alamos’un çekildiği sahanın Cengiz veya Koza’ya devredileceği söylentilerini artırdı. Kaygımız, millete küfreden adamın, burayı alarak mahvetmesi” diye konuştu.