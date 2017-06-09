Sendikacı Yeter’i işkencede öldüren polise sahte kimliği amirleri vermiş

Sendikacı Süleyman Yeter’i 1999 yılında işkencede öldürüp 14 yıl sonra yakalanan ve on yıl hapis cezasına çarptırılan Komiser Yardımcısı Ahmet Okuducu, kendisine sahte kimliği amirlerinin verdiğini söyledi.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Limter-İş sendikası eğitim uzmanı Süleyman Yeter 7 Nisan 1999’da İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nde işkencede öldürülmüştü.

Komiser Yardımcısı Ahmet Okuducu ile polis memurları Mehmet Yutar ve Erol Erşan hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. Erşan ve Yutar, cinayetin yıldönümü olan 7 Nisan 2000’de teslim olup dörder yıl cezaya çarptırılırken Okuducu firar etti. Firar eden polis için kırmızı bülten çıkarıldı.

Kırgızistan’dan pasaport aldı

Okuducu, üzerinde İskender Arıcı’nın kimlik bilgilerinin yer aldığı belgeyle 8 Temmuz 2002’de Üsküdar Nüfus Müdürlüğü’ne başvurarak nüfus cüzdanı çıkardı. Üzerinde fotoğrafının olduğu cüzdanla 19 Kasım 2010’da Bişkek Büyükelçiliği Konsolosluğu’ndan pasaport alan Okuducu, 2 Nisan 2012’de İstanbul Emniyeti Pasaport Şubesi’nde pasaportu yeniledi.

Firari polis, 27 Nisan 2013’te Kırgızistan’dan kalkan uçakla İstanbul’a geldi. Türkiye’ye girdiği saptanan Okuducu, 12 Haziran 2013’te Samsun’da bir evde yakalandı. Tutuklanan polis, 22 Ekim 2013’te ‘işkencede adam öldürme’ suçundan on yıl hapis cezasına çaptırıldı.

‘Evrakta sahtecilik’ davası açıldı

Bu arada, kullandığı sahte kimlikten ötürü Okuducu’ya ‘evrakta sahtecilik’ suçundan bir dava daha açıldı. Savcılıkta alınan ilk ifadesinde suç ortaklarını saklayan Okuducu, firari olduğu yıllarda memleketinde saklandığını, kendisine kimsenin yardımcı olmadığını savundu.

İskender Arıcı’nın uzaktan akrabası olduğunu anlatan Okuducu, “Onun kimlik bilgilerini taşıyan kimlik kullanmadım. Kaçmaya başladığım tarihten yakalandığım tarihe kadar yurt dışına çıkmadım. Pasaport almadım. Pasaport müracaat formundaki imza bana ait değildir. Belgedeki fotoğraflar bana benzemektedir ancak bu kişinin ben olup olmadığıma emin değilim” dedi.

‘Kimliği rütbeliler verdi’

Ancak Okuducu, davanın geçen 18 Mayıs’ta görülen duruşmasında şunları söyledi: “İskender Arıcı ismine düzenlenmiş kimlik bana Terör Şubesi’nde 1999’da o gün çalışan rütbeliler tarafından temin edilip verildi ve ben bu kimliği 13 yıl kullandım. Kullanmamın nedeni, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ceza nedeniyle terör örgütlerinin hakimiyetinde bulunan cezaevine girmemektir. Yakalanmadan bir ay kadar önce Türkiye’ye döndüm. Bu kimliği daha sonra imha ettim.”

Son duruşma, 6 Haziran’da görüldü. Okuducu’ya ‘evrakta sahtecilik’ten üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası verildi.