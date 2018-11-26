Sendikacı ve siyasetçilere sabah operasyonu: Onlarca gözaltı

Birçok kentte sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve HDP eski milletvekili Mülkiye Birtane’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda sendikacı, siyasetçi ve avukat gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Ankara, İzmir, Diyarbakır, İstanbul ve Bursa’da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan kişilerden isimlerine ulaşılan bazıları şunlar: SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, SES emekli üyesi Ramazan Taş, TÜM BEL-SEN Genel Sekreteri Yılmaz Yıldırımcı, TÜM BEL-SEN Merkez Yürütme Kurulu üyesi Adem Kaya, TÜM BEL-SEN Denetleme Kurulu Başkanı Yusuf Güler, HDP eski il yöneticisi Bahadır Demircan, HDP Yenimahalle eski İlçe Eş Başkanı Mahabat Akın, HDP Çankaya eski ilçe yöneticisi Davut Çalışır, Haydar Üstündağ, Zeki Işıl, Lezgin Kutup, Aydın Keleş ve Avukat Emrah Öner, HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Mahfuz Güleryüz, Parti Meclisi (PM) üyesi Gülay Gün Bilici, HDP Menemen İlçe Yöneticisi Mustafa Aydın, parti üyesi Katibe Ekyüce.

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İzmir’de en az 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

SES’in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin mücadelesini engellemeye dönük bu tutumu kabul etmiyoruz” denilerek SES Eş Genel Başkanı Erden’in serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

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