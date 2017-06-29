Sendika yöneticisinden CHP’ye: Milletin sabrını zorlamayın, Maltepe’yi dar ederiz

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat Yavuz, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılanları tehdit etti.

CHP, İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatmıştı.

Yürüyüş bugün 15’inci gününü geride bırakırken, güzergaha gübre dökülmüş, yola kurşun bırakılmış, bazı AKP’li siyasetçiler video çekerek tehditlerde bulunmuştu.

Benzer bir tehdit de hükümete yakınlığıyla bilinen Eğitim-Bir-Sen yöneticisinden geldi.

Sendikanın İstanbul 4 no’lu şube başkanı Talat Yavuz, Facebook hesabından dün saat 12.22’deki paylaşımında Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi’nin fotoğraflarını paylaşarak şunları yazdı:

***UMUDUN BAĞLANDIĞI YER***Sabahleyin işe gelirken yolumu Maltepe Cezaevi önüne çevirdim. CHP buraya yürüyor. Buradan… Posted by Talat Yavuz on Wednesday, June 28, 2017

“***UMUDUN BAĞLANDIĞI YER***

Sabahleyin işe gelirken yolumu Maltepe Cezaevi önüne çevirdim. CHP buraya yürüyor. Buradan bir iktidar çıkar mı diye baktım, hiçbir ışık göremedim.

Kılıçdaroğlu, İstanbul’a yaklaştıkça konvoyuna katılan asker, polis, savcı, öğretmen katili teröristlerle buraya ulaşınca ne isteyecek?

1) Türkmenlere yardım götüren MİT tırlarını deşifre eden, ihaneti belgeli milletvekili serbest bırakılsın,

2) 15 Temmuz’un kontrollü darbe girişimi olduğu kabul edilsin, bütün FETÖ militanları serbest bırakılsın,

3) 20 Temmuz gerçek darbe ilan edilsin, OHAL sona erdirilsin,

4) Referandum sonuçları yok sayılsın,

5) HSK’da Moğoltay standardına dönülsün,

6) Küresel güçler Türkiye’ye müdahale etsin.

….

Bu kafa, 1920 öncesinde olsaydı Mandacılığı savunur, İstiklal Savaşına katılanları, “dünyaya kafa tutarak başımıza iş açıyorlar.” diye suçlardı.

İstanbul’a yaklaştıkça tehlike büyüyor. Bu kadar vatan millet düşmanını, on maddelik göstermelik genelgeyle kontrol edemezsiniz. Amacınızı millet biliyor.

Düzceli vatandaş yolunuza bir kamyon gübre dökerek sizi uyardı. 15 Temmuz’dan beri sabır taşına dönen milleti, daha önceki şımarıklıklarınıza sabreden millet zannetmeyin. Bizden uyarması, biz de sivil itaatsizlik hakkımızı kullanırsak kaçacak cezaevi bile bulamazsınız. Bu milletin sabrını bu kadar zorlamayın.

Gerekirse biz de tatile giden bütün üyelerimizi göreve çağırır, Maltepe’yi size dar ederiz. BEKLİYORUZ…

Maltepe Cezaevi bu görüntüsüyle daha çok haini bünyesinde barındırabilir. Ona bu sabah yerinde teşhis ettim ve huzurla oradan ayrıldım. Milletimiz rahat olsun.”