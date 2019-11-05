Sendika verisi: Ekimde yoksulluk sınırı 7 bin 92 liraya yükseldi

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırmalar Merkezi, ekim ayı için açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Buna göre geçen ay dört kişilik bir aile için açlık sınırı 2 bin 50 liraya yükseldi. Eylül ayında bu rakam 2 bin 13 liraydı.

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Yine, dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı ise 7 bin 92 lira olarak kayda geçti. Bu da bir önceki ay 6 bin 964 liraydı.

Açlık sınırı, Türkiye’nin en büyük üç ili için farklılık gösterdi. İzmir’de açlık sınırı 2 bin 245, İstanbul’da 2 bin 173, Ankara’da ise 1994 lira oldu.

Sendikaya göre yetişkin erkeğin sağlıklı beslenebilmesi için aylık 546 lira harcaması gerekiyor. Bu rakam yetişkin bir kadın için 527, çocuk için 588, bebek için de 389 lira.