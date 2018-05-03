Sendika ‘soruşturma’ istedi: TRT dizisinin setinde biri çocuk iki kişi yaralandı

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

TRT için çekilen bir dizi setinde, 10-12 yaşlarındaki bir çocuğun yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Oyuncular Sendikası ve Sinema Televizyon Sendikası’nın verdiği bilgiye göre olay 1 Mayıs’ta saat 20.30 sıralarında Konya TÜYAP Merkezi Platosu’nda ‘1 Hadis 1 Film’in çekimleri sırasında meydana geldi.

Reklam

Bir çoban, çekim için sete koyunlarını götürdü. Çobanın yanında 10-12 yaşlarındaki oğlu M.Ç. de vardı. M.Ç., çekim için kullanılan meşalelerin bulunduğu alanda koyunların arasına girdi. Bu sırada hareketlilik sonucu meşaleler düştü.

Yaralanan çocuk, iddiaya göre sette ambulans ve itfaiye olmadığı için ‘el yordamıyla’ söndürüldü.

Reklam

Ağır yaralanan M.Ç., Ankara’ya sevk edildi. Çocuk şu an Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyor. M.Ç.’nin vücudunda yüzde 48 yanık olduğu bildirildi.

Sendika, yoğun bakımdaki çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.

‘İhmalkarlık’

Sendikaların ortak açıklamasında sekiz saat çalışılması gereken setlerde 15 saat çalışıldığı belirtilerek, iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Konya başsavcılığına soruşturma çağrısı yapılırken diziyi çeken Filhakika Yapım ve TRT’den açıklama beklendiği ifade edildi.

Açıklamada “Kastta yer alsa da almasa da bir çocuğun ve sette çalışan herkesin set ortamında hiçbir güvenlik önlemi alınmadan dolaşması büyük bir ihmalkarlıktır” dendi.

TRT: İki yaralı var

TRT ise resmi internet sitesinden şu duyuruyu yaptı: “Bir dış yapım firması tarafından Konya’da çekimleri süren dizi setinde tüm TRT ailesini derinden üzen bir kaza yaşanmıştır. Kazada bir yardımcı oyuncu ve sette görevli olan babasını ziyarete gelen bir çocuk yaralanmıştır. Hayati tehlikesi olmayan yaralıların tedavileri halen sürmektedir. Kazanın olduğu ilk andan itibaren yaralıların tedavi süreci ve soruşturma aşamaları kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir.”