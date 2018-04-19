Sendika sendikayı OHAL’de ihbar edermiş: Vatan hainlerini bildirmek görevimiz

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İktidara yakın Memur-Sen’e bağlı Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen), KESK’e bağlı Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası’nı (DİVES) Diyanet işleri Başkanlığı’na şikayet etti.

Birgün’den Erk Acarer’in haberine göre DİVES’i Diyanet’e şikayet eden Diyanet-Sen, dilekçede şöyle dedi: “Vatan hainlerini deşifre etmek ve onları bertaraf etmek bizim vatani görevimizdir.”

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Diyanet-Sen Van Şubesi, 10 Nisan 2018’de Diyanet’e gönderdiği dilekçede şunları kaleme aldı: “Saygıdeğer İnsan Kaynakları Müdürü, Disiplin Kurulu Başkanı ve Hukuk Müşavirleri’ne… Diyanet-Sen Şube Başkanı olarak devletimizi, milletimizi, vatanımızı ve bayrağımızı seviyoruz. Canı gönülden bağlıyız ve hizmet ediyoruz. Diğer taraftan da vatan hainlerini deşifre etmek ve onları bertaraf etmek de vatani görevimiz. Sol örgütlü ve HDP ve terör güdümlü DİVES Sendikası vatan hainleri bizi tedirgin ediyor.”

İhbar dilekçesinde, DİVES’in faaliyetleri şöyle sıralandı: “Yalan rivayetlerle halkı sempatize edip, sloganik gençler yetiştirmek. Yine ihbar mektubunundaki bazı ifadeler de dikkat çekti: “Bu insanlar, bu gibi şeylerle imanlarımızı yıpratmak ve caydırmak ve güvensizlik ortamı yaratmaktadır.”

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