Sendika.org’un ofisine sabaha karşı polis baskını: Kapıyı kırıp arama yaptılar

Sendika.org haber sitesinin İstanbul’un Şişli ilçesindeki bürosuna bu sabaha karşı 02.15 sularında polis baskını düzenlendi. Polis, ofiste hiçbir yetkili yokken, apartman yöneticisi nezaretinde arama yaptı.

Sendika.org, editörlerinden Ali Ergin Demirhan hakkındaki bir soruşturma gerekçesiyle polisin büroya geldiğini yazdı.

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Polis, ofise kapıyı kırarak girdi. Ofise giden avukatlar bir süre polis tarafından engellendi. Aramanın ardından polisler ofisten ayrıldı.

Sendika.org editörü Demirhan, ‘referandum sonuçlarını meşru göstermemeye çalışmak’ suçlamasıyla 20 Nisan 2017’de de gözaltına alınmıştı. Aynı gün polis, sabah saat 05.45’te sendika.org’un ofisine baskın düzenlemiş, arama yapmıştı.

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‘Yapılan oylama sonucunu meşru göstermemeye çalışarak sosyal medya hesaplarından yapılan eylemleri organize etme, halkı kin, düşmanlığa tahrik, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamalarıyla gözaltına alınan Demirhan, beş günlük gözaltının ardından ifadesi alındıktan sonra 25 Nisan’da serbest bırakılmıştı.

Demirhan, haber sitesinde yayınlanan ‘Diktatörlüğü durdurabiliriz’ başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımlarıyla ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçe gösterilerek 28 Mayıs’ta da gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.