İşveren sendikası önerdi: Kredi kartıyla benzin daha pahalı olsun

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), akaryakıt sektöründe nakit ve kredi kartı olmak üzere iki ayrı fiyat belirlenmesi talebini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) sundu. Talebin onaylanması halinde kredi kartıyla alınan benzin, nakit alınan benzine göre daha pahalı olacak.

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kredi kartıyla yapılan akaryakıt alımlarında tüketicilerin herhangi bir komisyon ödemediklerini söyledi.

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Okumuş, bayilerin kredi kartıyla yapılan satışlarda 40-45 günü bulan vadeleri bekleyemediğini ve bankalara yüzde 3’lere varan kredi kartı komisyonu ödeyecek finansman ihtiyacını karşılayamadıklarını belirtti.

Kredi kartıyla yapılan satışların bayilere zarar verirken, tüketicilere borç erteleme dışında bir şey kazandırmadığını söyleyen PÜİS başkanı şöyle devam etti: “Bayiler brüt yüzde 5 kar paylarının yarısından fazlasını kredi kartı komisyonu olarak bankalara vermekte. Dolayısıyla kredi kartıyla yapılan satışlarda kârlı çıkanlar sadece bankalar olmakta. Sektöre zararı olan, tüketiciye ise faydası bulunmayan, sadece bankalara para kazandıran bu sistemin değişmesi gerektiğine inanıyoruz.”