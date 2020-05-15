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Yaramazlara biraz batar!

Sendika: Merinos ‘corona’ kapan işçilerin cezalandırılacağını duyurdu

Gaziantep’te Merinos fabrikasının yönetim kurulu, corona virüsü bulaştığı tespit edilen personeline cezai işlem uygulayacağını duyurdu.

Fotoğraf: gaziantephaberler.com

DİSK’e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası’nın Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, Gaziantep’teki Merinos fabrikasının duyuru panosuna asılan bir ilanı paylaştı.

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İlanda şöyle dendi: “Tüm personelimiz fabrikamızın kapalı olduğu dönemde koronavirüs (Covid-19) kendisini evde izole edecektir. Bu dönem sonunda virüs bulaşı tespit edilen personelimize cezai işlem uygulanacaktır.”

Firmanın 23 Nisan’da başlayan dört günlük sokağa çıkma yasağı süresince de işçilerini çalıştırmaya devam ettiği öne sürülmüştü.

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