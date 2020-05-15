Sendika: Merinos ‘corona’ kapan işçilerin cezalandırılacağını duyurdu

Gaziantep’te Merinos fabrikasının yönetim kurulu, corona virüsü bulaştığı tespit edilen personeline cezai işlem uygulayacağını duyurdu.

Fotoğraf: gaziantephaberler.com

DİSK’e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası’nın Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, Gaziantep’teki Merinos fabrikasının duyuru panosuna asılan bir ilanı paylaştı.

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İlanda şöyle dendi: “Tüm personelimiz fabrikamızın kapalı olduğu dönemde koronavirüs (Covid-19) kendisini evde izole edecektir. Bu dönem sonunda virüs bulaşı tespit edilen personelimize cezai işlem uygulanacaktır.”

"virüs tespit edilen işçiye ceza verilecektir"

Evet evet, yanlış okumadınız.

Sonunda buda oldu.

Salgın riskinin olduğu iki ay boyunca işçileri çalıştıran ve işçilerin virüse yakalandığı #antep'teki #Merinos fabrikasında asıldı bu duyuru.@diskinsesi@isigmeclisi pic.twitter.com/lY1PLE11s7 — Mehmet Türkmen (@mturkmenn27) May 14, 2020

Firmanın 23 Nisan’da başlayan dört günlük sokağa çıkma yasağı süresince de işçilerini çalıştırmaya devam ettiği öne sürülmüştü.