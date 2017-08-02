‘Sendika lideri de var’: Türkiye’den Yunanistan’a 17 iltica başvurusu

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Türkiye’den 17 kişi Yunanistan’ın Rodos adasına iltica başvurusunda bulundu.

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin haberine göre iltica başvurusunda bulunanların ‘FETÖ’ üyesi oldukları öne sürüldü.

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Üçü kadın, dördü erkek, 10’u erkek 17 kişi arasında bir sendika liderinin de bulunduğu, beşinin de öğretmen olduğu belirtildi.

İltica başvurusunda bulunanların, adanın merkezinden 72 kilometre ötedeki Glifada sahilindeki Sianna köyü sakinlerinin ihbarı üzerinde yakalandıkları kaydedildi.

Rodos Emniyet Müdürlüğü’nün nezarethanesinde bulunan 17 kişinin savcılığa sevk edileceği ve iltica başvuruları ile ilgili süreç de başlatılacağı ifade edildi.

Darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan sekiz subay, Türkiye’ye iade edilmemişti. Toplam iltica başvurusu sayısının 450 ila 500 arasında olduğu düşünülüyor.