Sendika: İbni Sina Hastanesi’nde bir haftada 12 sağlık çalışanı virüse yakalandı

DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, son bir haftada Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde çalışan 12 kişinin corona virüsüne yakalandığını bildirdi.
Sendikadan yapılan açıklamada, hastanelerde özellikle temizlik ve bakım işçilerinin risk altında bırakıldığına vurgu yapılarak şu taleplerin karşılanması istendi:
-Sağlıklı koşullarda ulaşım hakkı sağlanmalı
-Düzenli test yapılmalı
-Kişisel Koruyucu Ekipmanlar eksiksiz ve düzenli sağlanmalı
-Hastane işyerlerinde yeterli dinlenme alanları sağlanmalı ve var olan dinlenme alanları sağlıklı hale getirilmeli.