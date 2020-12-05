Sendika: Çin’e giden ilk ihracat treni, Maltepe’den döndü

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), Çin’e doğru yola çıktığı belirtilen ihracat treninin aslında İstanbul’un Maltepe ilçesindeki istasyonda durduğunu, ardından Halkalı’daki gara götürüldüğünü öne sürdü.

Fotoğraf: Twitter

Dışişleri Bakanlığı, dünkü Twitter paylaşımında, Türkiye’den Çin’e gidecek ilk ihracat treninin İstanbul’dan yola çıktığını ifade etmişti. Açıklamaya göre, Marmaray’dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ve Orta Koridor üzerinden Çin’e ulaşacak tren, 8 bin 693 kilometre yol alıp, iki kıta, iki deniz ve beş ülke geçerek yükünü Çin’e 12 günde ulaştıracak.

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Yazılı açıklama yayınlayan sendika ise 42 konteynerde Alman BSH Ev Aletleri şirketine ait buzdolaplarını taşıyan trenin, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki gardan yola çıktığını dile getirdi.

Sendikanın açıklamasına göre, tren İstanbul’daki Kazlıçeşme istasyonuna vardığında, dün saat 14:00 sıralarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katılımıyla uğurlama töreni yapıldı.

Açıklamada şöyle dendi: “Tören yaptırılmış, tren Marmaray’dan geçirilmiş, Maltepe istasyonunda tren üstüne asılı pankartlar sökülmüş ve tren, geri Halkalı Gar’a getirilmiştir. Sosyal medya paylaşımlarından görüyoruz ki, tüm bu yaşananlar; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıltılmasının yanında, Dışişleri Bakanlığı’nın da bu yanıltıcı haberi paylaşması nedeni ile uluslararası kamuoyu nezdinde ülkemizi zor durumda bırakmıştır.”

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Ancak sendikanın açıklamasında, trenin neden geri döndüğüne dair bilgi yer almadı.

Marmaray trenlerini etkiledi

Fotoğraf: Twitter/@akaraismailoglu

Sendikanın açıklamasında, Çin’in Xi’an şehrine gidecek özel yük treninin Marmaray tünelinden geçirilmesi esnasında dokuz Marmaray seferinin iptal edildiği, 10 Marmaray treninin sefer bölgesinin kısaltıldığı, dokuz Marmaray treninin de toplam 92 dakika rötar ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “56 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala, insanların bir an önce evlerine yetişme telaşını yaşadığı anlarda; TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetiminin, Ulaştırma ve Altyapı bakanının övgüsüne mazhar olma, koltuğu sağlamlaştırma ve şov yapma hesabının, İstanbul gibi büyük bir metropolde yarattığı trafik aksaması ve tehirler, pandemi döneminde yolcu birikmesine, sosyal mesafenin ortadan kalmasına, hastalığın yayılma oranının artmasına ve yolcu memnuniyetsizliğine yol açmıştır.”