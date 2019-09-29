Sendika başkanı: Şeker fabrikaların özelleştirildiği yerde üretim düştü

Türkiye Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından şeker pancarı üretiminin düştüğünü söyledi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’a konuşan Gök, şeker pancarı için hava şartlarının iyi olması nedeniyle verimin yüksek olduğunu dile getirdi.

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Gök, başta Muş, Elbistan, Afyonkarahisar, Erzincan ve Erzurum olmak üzere fabrikaların özelleştirildiği yerlerde üretimin en az 100 bin ton düşeceğini aktardı.

Sendika başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özelleştirmeden kaynaklanan bölgesel üretim düşüklüğü var ancak 2019’un toplam rekoltesi düşmeyecek. Ancak bu, daha fazla ekildiği için değil, yüksek verim sayesinde aynı yerden daha fazla mahsul elde edildiği için sağlanacak. Hava koşulları yardım etmeseydi üretim iyice azalacaktı.”

Gök, özelleştirilen fabrikaların, alımları kendilerine göre ayarlayıp gün verdiğini, bu nedenle geçen kış tonlarca ürünün kar altında kaldığını, bunun da fireyi artırdığını ifade etti.

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Gök, bir iddiayı da dile getirdi: “Bir yerin kotası 10 bin ton olduğu halde 11 bin ton üretim gerçekleştiyse, kalan bin ton daha düşük fiyattan alınır. Normalde ton başına 300 TL ise (A kotası), kalan pancarların alımı 200 TL’ye (C kotası) düşer. Bu sene istenilen üretim yapılamadı. Bu da kotalarını karşılayamayan bölgelerdeki fabrikaların, başka illerden şekerpancarı transfer etmesine yol açacak. C alıp A pancarı gibi satacaklar. Yani daha ucuza alıp daha pahalıya satacaklar. Bu durumu iyi incelemek gerekir. Önümüzdeki dönem kotasını dolduramayan bölgelerde nasıl bir üretim şekli belirlenecek, göreceğiz.”