Sendika: AVM’lerde vaka görüldü; asıl etki 15 Haziran’dan sonra çıkar

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, üyelerinin çalıştığı AVM’lerde önlemlerin yetersiz olduğunu belirterek, corona virüsü görülen çalışanların bulunduğunu, asıl etkinin 15 Haziran’dan sonra çıkacağını söyledi.

Fotoğraf: Pixabay (Temsili)

İki aydan bu uzun süredir corona virüsü nedeniyle kapalı kalan AVM’ler, salgının yavaşlamasıyla 1 Haziran’dan itibaren tüm mağazarıyla açılmıştı.

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Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’a konuşan sendika başkanı, Mersin’den bir AVM’de, Kayseri ve Konya’da da bazı mağazalarda vaka görüldüğünü ifade etti. Özdemiroğlu, Kayseri ve Konya’daki bazı mağazaların karantinaya alındığını aktararak “İstanbul’daki bir AVM’de iki işçide vaka pozitif” dedi.

Tez-Koop-İş başkanı, AVM’lerdeki önlemlerin sadece kapı girişinde ateş ölçmekten ibaret olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı: “Müşteriler içeri girdikten sonra onları denetleyen yok. AVM’lere girdikten sonra bir kısmı maskelerini çıkararak mağazaları gezmeye başlıyor. Mağaza personeli uyarıyor ancak bu durumda da sözlü tartışmalar yaşanabiliyor. Çalışanlar denenen ürünleri kabinlerde dezenfekte etmek zorunda kalıyor. Kabin görevlisi çalışanlara yönelik bir önlem alınmıyor. Salgına açık halde çalışıyorlar. Mağaza içerisine giren müşteri sayısını ölçen bir sistem yok. Müşteriler özellikle kasa önlerinde fiziki mesafeye özen göstermiyor. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmiyor.”

Özdemiroğlu, üyelerinin bulunduğu TÜBİTAK’ta da vaka çıktığını, bir katta çalışan 48 kişinin evlerine gönderildiğini belirterek, tedbir almadığını söylediği TÜBİTAK yönetimini eleştirdi.