Sendika araştırması: Bir ayda açlık sınırı 64, yoksulluk sınırı 209 lira yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, bir ayda açlık sınırı 64, yoksulluk sınırı 209 lira yükseldi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Sendikanın mayıs ayı araştırmasında, dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 438, yoksulluk sınırı ise 7 bin 942 lira olarak hesaplandı.

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Nisanda açlık sınırı 2 bin 374, yoksulluk sınırı ise 7 bin 733 liraydı.

Açıklamada, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin aylık 2 bin 961 lira 13 kuruş olarak hesaplandığı belirtildi. Nisanda bu tutar 2 bin 884 liraydı.

Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2.71 oranında arttı. Yılın ilk beş ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 12.74 oldu.

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Gıda enflasyonunda son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 14.80 olarak hesaplandı.