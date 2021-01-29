Sendika, Aras Kargo’yla sözleşme imzaladı: Maaşa yüzde 24, sosyal haklara yüzde 30’dan fazla zam

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), Aras Kargo’yla imzalanan toplu iş sözleşmesi sonucunda işçilere yüzde 24 zam yapıldığını bildirdi.
Sendika’nın yazılı açıklamasına göre, Aras Kargo’yla 5 bin işçi adına masaya oturuldu. TÜMTİS, sözleşmenin ‘kazanım’ olduğunu belirtti.
Sözleşme maddeleri şöyle:
* Sözleşmenin ilk yılı maaşlara net yüzde 24 oranında zam. İkinci yıl enflasyon oranında zam. Asgari ücrete zam enflasyonun üstünde kalırsa, bu zam oranı dikkate alınacak.
* Halen 30 günlük ücret tutarındaki ikramiyeler yüzde 33 artışla 40 günlük ücret tutarına çıkarıldı.
* 17 liralık yemek ücreti 21 liraya yükseltildi.
* Yakacak, öğrenim, doğum, evlenme yardımlarını içeren sosyal maddelerde yüzde 24 oranında zam.
* Resmi ve dini bayramlardaki mesai ücretleri yüzde 60 zamlı ödenecek. Dini bayramlarda, her bir bayram için 150 liralık market çeki verilecek.
* Taşeronda çalışan işçilerin kadrolu yapılması konusunda da düzenlemeler yapıldı.