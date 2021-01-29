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Yaramazlara biraz batar!

Sendika, Aras Kargo’yla sözleşme imzaladı: Maaşa yüzde 24, sosyal haklara yüzde 30’dan fazla zam

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), Aras Kargo’yla imzalanan toplu iş sözleşmesi sonucunda işçilere yüzde 24 zam yapıldığını bildirdi.

Fotoğraf: TÜMTİS

Sendika’nın yazılı açıklamasına göre, Aras Kargo’yla 5 bin işçi adına masaya oturuldu. TÜMTİS, sözleşmenin ‘kazanım’ olduğunu belirtti.

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Sözleşme maddeleri şöyle:

* Sözleşmenin ilk yılı maaşlara net yüzde 24 oranında zam. İkinci yıl enflasyon oranında zam. Asgari ücrete zam enflasyonun üstünde kalırsa, bu zam oranı dikkate alınacak.

* Halen 30 günlük ücret tutarındaki ikramiyeler yüzde 33 artışla 40 günlük ücret tutarına çıkarıldı.

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* 17 liralık yemek ücreti 21 liraya yükseltildi.

* Yakacak, öğrenim, doğum, evlenme yardımlarını içeren sosyal maddelerde yüzde 24 oranında zam.

* Resmi ve dini bayramlardaki mesai ücretleri yüzde 60 zamlı ödenecek. Dini bayramlarda, her bir bayram için 150 liralık market çeki verilecek.

* Taşeronda çalışan işçilerin kadrolu yapılması konusunda da düzenlemeler yapıldı.

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