Sendika: Ankara’da günlük Covid-19 vakası 2 bin

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, kentte günlük vaka sayısının 2 bin olduğunu iddia etti.

Fotoğraf: AA

Yazılı açıklama yayınlayan sendika, Ankara’da Covid-19 tanısı ve şüphesiyle 3 bin 700’e yakın tedavi gören hasta olduğunu, bunların 650’sinin yoğun bakımda bulunduğunu belirtti.

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Sendikaya göre, yoğun bakımdakilerin arasında ağır hasta sayısı artarken, günlük ölü sayısı da 20’nin üzerinde. SES, filyasyon ekiplerindeki görevlilerin 16-18 saat çalıştırıldığını belirterek artan vaka sayısının nitelikli filyasyon çalışmasını engellediği kaydedildi.

Açıklamada şunlar dile getirildi: “İlimizde başta hastaneler olmak üzere, tanı kiti eksikliği yaşanırken şimdi de filyasyon çalışmalarında Covid-19 pozitif hasta tedavisinde kullanılan ilaçların temininde güçlük yaşanmaktadır (Favipravir ve Hidroksiklorokin). Hastalar hastane acillerinde yatış için boş yatak, evlerinde ise ilaç tedavisinin başlamasını beklemektedirler.”

SES, normalleşmenin başladığı 1 Haziran’dan sonra yaklaşık 500 sağlık emekçisinin istifa, emeklilik ve ücretsiz izin haklarıyla görevden çekildiğini bildirdi.

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Türkiye’de dün 1587 kişiye tanı konarken, 44 kişi hayatını kaybetti, 1087 kişi de iyileşti.