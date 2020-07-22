‘Sende büyü var; ben bozarım’ denerek dolandırılanların şikayeti üzerine iki kişi gözaltına alındı

Konya’da “Sende büyü var” deyip ‘büyüyü bozacağını’ söyleyerek çok sayıda kişiden para alan kişi ve işbirlikçisi büfe işletmecisi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre emniyet ekipleri, şikayetçilerin, kendisini ‘büyü bozan hoca’ olarak tanıtan bir kişi tarafından dini duyguları sömürülerek dolandırıldığını beyan etmesi üzerine çalışma başlattı.

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Ekipler, şüpheli Yaşar D.’nin Karatay ilçesindeki bir büfeye giden müşterileri, kandırdığını, mağdurları evine çağırıp para karşılığında seanslar yaptığını tespit etti.

Yaşar D. ve onunla ortak çalıştığı belirtilen büfe işletmecisi İsmail U. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.