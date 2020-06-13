Şenay Aydemir: Sinema salonlarının umudu ‘Tenet’ ve ‘Mulan’

Birkaç gün önce Türkiye’de sinema salonlarının 1 Temmuz itibarıyla açılacağı duyuruldu. Kimi ülkelerde salonlar ufaktan açılmaya başlanmış olsa da asıl olarak temmuz itibarıyla normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. Geçen haftaki yazıda iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çektiğimiz, dünya çapında 10 binin üzerinde salonu bulunan AMC sinemaları temmuzda kapılarını açacağını duyurdu.

Temmuzdaki bu dönüşte bütün solanların umudu ise şimdilik vizyon ertelemesine gitmeyen Christopher Nolan imzalı “Tenet” filmi. 17 Temmuz’da vizyona girecek filmin salonları hareketlendirmesi bekleniyor. Bir hafta sonra ise Niki Caro’nun “Mulan”ı vizyona girecek. Görünen o ki, bu iki filmin seyircinin yeniden sinema salonlarıyla ilişki kurmasında önemli rol üstlenmesi bekleniyor. Ancak böyle olsa bile salgının başlamasıyla birlikte Hollywood üretimi birçok film vizyon tarihini sonbahara hatta 2021’e ertelemiş durumda. Yani yılın geri kalanında seyirciyi salonlara çekecek heyecan uyandırıcı yapım bulma konusunda salonların elinin çok güçlü olduğunu söylemek güç açıkçası.

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Şenay Aydemir’in yazısı