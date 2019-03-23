Şenay Aydemir: İstanbul Film Festivali başladı, Stanley Kubrick seçkisi izlenmeli

İstanbul Film Festivali, 5-16 Nisan tarihleri arasında yine zengin bir içerikle sinemaseverlerle buluşuyor. Festival her yıl olduğu gibi bu yıl da, yakın dönemin dikkat çekici yapıtlarını seyirciyle buluşturacak.Bugün itibarıyla festival biletlerinin satışa çıktığını hatırlatarak başlayalım. Hazır biletler satışa çıkmışken, festival döneminde fazla vakti olmayanlara, “Ancak birkaç film için bütçem var” diyenlere ya da dağınık bir seyir deneyimindense derli toplu bir yol izlemek isteyenlere “Neden Stanley Kubrick seçkisini izlemeleri gerektiği” üzerine bir şeyler söylemek gerek.

Nedenlerden biri, bu satırların yazarı da dahil olmak üzere birçok sinemasever Kubrick’in filmlerini perdede görme şansına nail olamadı. Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yönetmenlerinden birisinin 13 filmlik bütün seçkisini bir arada görebilme fırsatı çok nadiren gelir seyircinin ayağına.

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Şenay Aydemir’in yazısı