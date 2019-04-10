Senatoya tasarı: ABD’lilerin tutuklanmasından sorumlu Türk yetkilililere yaptırım uygulansın

ABD’de Demokrat ve Cumhuriyetçi iki senatör Türkiye’de ABD vatandaşlarının ve konsolosluk çalışanlarının tutuklanmasından sorumlu Türk yetkilililere yaptırım uygulanmasını öneren karar tasarısı sundu.

Cumhuriyetçi Roger Wicker ve Demokrat Ben Cardin tarafından sunulan tasarıda ABD Başkanı Donald Trump’tan Türkiye’ye temel özgürlüklere saygı duyması çağrısı yapması istendi.

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Tasarıda ayrıca Türkiye’de binlerce kişinin siyasi gerekçeli tutuklamaların kurbanı olduğu belirtildi.

Senatör Cardin şunları söyledi: “Türk hükümetinin Amerikan vatandaşlarını ve ABD tarafından istihdam edilen Türkiye vatandaşlarını haksız şekilde tutuklaması insan hakları ihlalidir. Tasarımız Türkiye’nin bu davalarda yıllarca inat etmesine ABD’nin göz yummayacağını açıkça ortaya koyuyor.”

Tasarıda yönetimden, ABD vatandaşları ve personelinin ‘haksız tutuklamalar’dan sorumlu tüm üst düzey Türk yetkililere yaptırım uygulaması, bu yetkililerin ABD’ye girişlerinin yasaklanması ve ABD’deki mal varlıklarının dondurulması istendi.

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Net bir bilgi yok

BBC Türkçe’nin haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyet, geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye’de tutuklu ABD vatandaşlarının durumuyla ilgili temaslarda bulunmak üzere Washington’a gitmiş, ancak temaslar sonuçsuz kalmıştı.

Buna göre, Türkiye’de kaç ABD vatandaşının bulunduğuna dair net bir bilgi yok.

Temasların başladığı dönemde ABD basınında yer alan haberlerde 12 Amerikan vatandaşının ve diplomatik misyonda görevli üç yerli çalışanın tutuklu olduğu belirtiliyordu.

BBC Türkçe’nin ABD’nin resmi açıklamalarında ifade ettiği ve hakkında haber yapılmış kişilere göre derlediği bilgilere göre ise, Türkiye’de halen tutuklu bulunan ABD vatandaşı sayısı en az altı, tutuklu konsolosluk çalışanı ise üç.