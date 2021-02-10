Senatörlerden Biden’a mektup: Erdoğan muhaliflere baskıyı sona erdirmeli

CHP’li Enis Berberoğlu ile ilgili dün, yeniden yargılama ve infazın durdurulması kararı veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, mevzuat, karar ve iddianameyi ekleyerek hazırladığı fezlekeyi gereğinin takdiri için TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderdi.