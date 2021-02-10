Senatörlerden Biden’a mektup: Erdoğan muhaliflere baskıyı sona erdirmeli

ABD’de iki partiden de senatörler Başkan Joe Biden’ın Türkiye’ye insan haklarının korunması konusunda baskı yapmasını istedi.
ABD’de 100 senatörden 54’ünün imzaladığı mektupta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhalifleri ötekileştirdiği, eleştirel medyayı susturduğu, gazetecileri tutuklattığı ve bağımsız yargıçları uzaklaştırdığı ifade edildi.
Mektupta şu ifadeler kullanıldı: “Sizden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetinin yurt içi ve yurt dışındaki muhaliflere yönelik baskıları sona erdirmesi, siyasi tutukluları ve düşünce suçu nedeniyle tutuklu bulunanları serbest bırakması ve baskıcı rejim çizgisinden vazgeçmesi gerektiğini vurgulamanızı istiyoruz.”