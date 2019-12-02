Senatörler Trump yönetimine ‘Türkiye’ye yaptırım uygulansın’ mektubu yazdı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı öncesi ABD Başkan Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmeyle ilgili kararını eleştiren ve birlikte Türkiye’ye karşı ‘Graham-Van Hollen Yaptırımları’ isimli bir karar taslağı hazırlayan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen’ın, Trump yönetimine Türkiye’ye yaptırımların uygulanması çağrısında bulunan bir mektup yazdığı bildiriliyor.

Lindsey Graham.

Graham ve Van Hollen’ın hazırladığı taslakta ‘üst düzey yetkililerin malvarlığı, S-400 konusu ve askeri anlaşmalar’ gibi alanlarda yaptırımlar uygulanması öngörülüyordu.

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Tasarıda ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in ABD’deki malvarlığı üzerinde yaptırımlar uygulanması öngörülüyordu. Aynı zamanda ‘Erdoğan’ın net geliri ve malvarlığı hakkında rapor hazırlanması’ da talep edilmişti.

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ardından, 17 Ekim’de imzalanan mutabakat sonrası ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye karşı uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasını talimatını verdiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 26 Kasım’da yaptığı açıklamada, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemiyle ilgili adımlarının endişe verici olduğunu söylemişti. Ancak Pompeo, Türkiye ile ‘S-400 sorunu’nun çözümü için görüşmelerin sürdüğünü de belirtmişti.

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Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Türkiye’nin S-400’leri teslim almasının ardından yaptırım tasarısı hazırlayan ABD’li iki senatör, Trump yönetimine yazdıkları mektupta “Sabır gösterme zamanı çoktan geçti” dedi.

Graham ve Van Hollen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya yazdıkları belirtilen mektupta, şöyle dedi: “Sabır gösterme zamanı geçti. Yasayı uygulama zamanınız geldi. Yasanın uygulanmaması, diğer ülkelere ABD yasalarının herhangi bir sonucu olmadan ihlal edilebileceği gibi korkunç bir mesaj verecektir.”