Senatör: Trump, Halkbank için Türkiye ile görüşüyor; davaya müdahale edecek

Amerikalı Senatör Ron Wyden, ABD Hazine Bakanlığı’nın, Halkbank soruşturmasına ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla müdahaleye hazırlandığını öne sürdü. Wyden, buna kanıt olarak soruşturma ile ilgili mektubuna Hazine Bakanlığı’nın verdiği yanıtı göstererek, yanıtta, Bakan Mnuchin’in, Halkbank soruşturmasına ‘Trump tarafından müdahale etmekle görevlendirildiğinin yalanlanmadığını’ açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Demokrat senatör Ron Wyden, Amerikan Hazine Bakanlığı’nın Halkbank davasıyla ilgili mektubuna yanıt verdiğini ve bakanlığın cevabının daha fazla soruyu beraberinde getirdiğini söyledi.

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Wyden, “Bakanlık, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’nin, Başkan Donald Trump tarafından Halkbank’la ilgili cezai soruşturmaya müdahale etmekle görevlendirildiğini yalanlamıyor” dedi.

Wyden’ın bahsettiği bakanlık yanıtında da Mnuchin’in Türk hükümetinin önde gelen yetkilileriyle bir dizi görüşme yaptığı bilgisi yer aldı. Yanıt metni, ABD’de yargı haberleri yapan Courthouse News tarafından yayımlandı.

ABD Senatosu Finans Komisyonu’nun kıdemli üyelerinden Oregon Senatörü Ron Wyden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD Hazine Bakanlığı, Mnuchin’nin Türk yetkililerle bir dizi görüşme yaptığını açıkladı. Bu görüşmeler, bakanlığın Halkbank’ın İran’a yönelik kapsamlı yaptırımları ihlal ettiğine yönelik soruşturmada kilit rol oynadığı bir dönemde yapıldı” dedi.

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Wyden, açıklamasına şöyle devam etti: “Halkbank, ABD’nin tarihinde İran’a yönelik yaptırımlara yönelik en kapsamlı ihlalle suçlanıyor.

ABD Kongresi, Donald Trump ve Rudy Giuliani’nin, Trump’ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı, Halkbank’la ilgili sürece müdahale edip etmediklerini, bu ikilinin tıpkı Ukrayna’yla ilgili yaşananlarda olduğu gibi hükümet yetkililerini kişisel planları doğrultusunda hareket etmeye zorlayıp zorlamadıklarını incelemelidir.”

Halkbank, New York’ta 22 Ekim’de başlayan davada ‘ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delme’ suçlamasıyla yargılanıyor. New York Güney Bölge Savcılığı hazırladığı 45 sayfalık iddianame ile bankaya, ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ dahil altı farklı suçlama yöneltmişti.

Courthouse News tarafından yayımlanan yanıt metninin ekinde ise Mnuchin’in Türk yetkililerle görüşme tarihleri ise şöyle listelendi: