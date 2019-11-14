Senatör Graham: S-400 çözümlenemezse Türkiye’ye yaptırımı Senato’dan da geçiririz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Beyaz Saray’daki görüşmesine katılan senatörlerden Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ‘S-400 konusunda bir çözüm bulunamadığı takdirde ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yaptırım tasarısının yeni versiyonunun Senato’dan da geçirileceğini’ söyledi. Graham, bunun olmasını ummadığını, ancak ‘seçimin Türkiye’ye kaldığını’ belirtti.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, bugün Kongre’de aralarında VOA Türkçe’nin muhabirinin de bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Graham, Türkiye’nin güvenlik kaygıları konusundaki bir soruyu yanıtlarken, “Türkiye’nin kaygılarını uzun süredir anlayışla karşılıyorum. Ancak çeşitli vesilelerde Türkiye’ye bu sorunun çözümünde doğru yolun Suriye’ye girip operasyon düzenlemeden, sınırda askerden arındırılmış bir bölge oluşturmak olduğunu söyledim. Ancak Erdoğan diğer yolu seçti” dedi.

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Cumhuriyetçi Graham, Kongre’deki Türkiye’ye yaptırım tasarısıyla ilgili olarak da şöyle dedi: “Eğer S-400 konusunda çözüm bulamazsak ve hem bölge hem de ABD için daha kabul edilebilir bir güvenli bölge sağlanamazsa, bu durumda Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yaptırım tasarısının bir versiyonunu Senato’ya getireceğiz. Bu tasarı da 95 oyu toplayacak. Türk-Amerikan ilişkilerine bir darbe indirecek. Umarım bu olmaz ama bu da onlara (Türkiye’ye) kalmış.”