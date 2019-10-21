Senatör Graham: ABD, Suriye’deki petrol sahaları için Kürtlerle girişim kurabilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyinden ABD birliklerini çekme kararını en çok eleştirenlerden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, şu anda ‘tarihi çözümlerin’ mümkün olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Graham, Fox News’e yaptığı açıklamada, hafta sonu Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye ve Suriye’deki Kürtlerin güvenliklerinin sağlanması ve IŞİD’in zapt edilmesi konusunda daha iyimser olduğunu belirtti.

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Graham, ‘Sunday Morning Futures’ programındaki açıklamasında, “Eğer kartlarımızı doğru oynarsak Suriye’de yıllardır elimizden kaçırdığımız tarihi çözümlere sahip olabileceğimiz konusunda çok daha iyimserim” dedi.

Graham, ayrıca ABD ve onun uzun süreli müttefiki olan Kürt güçlerinin Suriye’deki petrol sahalarını modernize etmek için bir girişim kurabileceklerini ve elde edilen gelirin de Kürtlere gidebileceğini söyledi.