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Yaramazlara biraz batar!

‘İsyana teşvik’le suçlanıyordu: Senato’daki ‘azil’ oylaması Trump lehine

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, ‘Kongre baskını’‘azmettirme’ suçlamasıyla görevden azlinin istendiği oylamada suçsuz bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Trump, Demokrat rakibi Joe Biden’a kaybetmesinin ardından seçimde hile yapıldığını savunmuştu.

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Trump taraftarları, 6 Ocak’ta ABD Kongre binasını basarak Biden’ın seçim zaferini doğrulayacak oylamanın gerçekleşmesini engellemişti.

Trump’ın ‘kongre baskını’nı kışkırtmakla suçlayarak görevden azlini isteyen madde, Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti.

Senato’da bugünkü oylamada senatörler “Azil gerekçesi: İsyanı kışkırtma. Donald Trump suçlu mu değil mi?” sorusuna tek tek ‘Suçlu’ ya da ‘Suçlu değil’ diye yanıt verdi.

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Senatörlerin 57’si Trump aleyhinde, 43’ü ise lehinde oy kullandı. Trump’ın suçla bulunabilmesi için 100 koltuklu Senato’da en az 67 kişinin aleyhe oyu gerekiyordu.

Biden, 21 Ocak’ta yemin ederek görevine başlamıştı.

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