Senato, Trump’ı akladı

ABD Başkanı Donald Trump, azil talebiyle yargılandığı Senato’da aklandı.

Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Trump, Temsilciler Meclisi’nde daha önce kabul edilen ‘görevi kötüye kullanmak’ ve ‘Kongre’nin çalışmasını engellemek’ suçlamaları dolayısıyla, görevden azledilmesi talebiyle Senato’da yargılanıyordu.

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İki haftadır süren duruşma oturumlarının ardından yapılan nihai oylamada Trump, hakkındaki iki suçlamadan da aklandı.

Anayasa Mahkemesi Başyargıcı John Roberts’ın yönettiği oylamada Trump, azil gerekçelerinden birincisi olan ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasından 48’e karşı 52, ‘Kongre’nin çalışmasını engelleme’ suçlamasından da 47’ye karşı 53 oyla aklandı.

Oylamada Mitt Romney hariç tüm Cumhuriyetçi senatörler partileri çizgisinde oy kullandı. Romney, Trump hakkındaki ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasında Başkan’ın suçlu bulunması yönünde oy kullandı. Romney bu tercihiyle ABD tarihinde bir azil yargılamasında kendi partisinden olan bir başkanın görevden alınması yönünde oy kullanan ilk senatör oldu.

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Senato’daki yargılamada Trump’ın görevden alınması kararının alınması için üçte ikilik çoğunluğa, yani 100 senatörün 67’sinin oyuna ihtiyaç vardı.