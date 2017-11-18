Senaryo icabı: ‘ABD başkanı’na göre ‘Gülen’ bir düşünür!

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Dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip ‘Designated Survivor’ dizisinin son bölümünde Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’i çağrıştıran din adamı, ABD başkanı tarafından Beyaz Saray’da ağırlanıp ‘bir düşünür’ olarak nitelendi.

İkinci sezonu yayınlanan ABC dizisinin ‘Aile Bağları’ adlı yedinci bölümü Türkiye’de 24 Kasım’da Netflix platformundan izlenebilecek.

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Bu bölümüde ABD başkanı ile Beyaz Saray’ı ziyaret eden Türkiye cumhurbaşkanı arasında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir diyaloga yer verildi.

Türkiye cumhurbaşkanı, “Ülkemde darbe yapmaya çalışan Nuri Şahin (Fetullah Gülen’i temsilen) isimli teröristi bize iade etmemek stratejik müttefikliğe aykırı” diyor. ABD başkanı ise “O bir düşünür ve eğitimci” diye karşılık veriyor.

Diyalog şöyle sürüyor:

– Devletimizin düşmanına sığınma hakkı verdiğiniz için utanmalısınız. Şahin’i sınırdışı edin, adaletle yüzleşsin.”

– Yasal bir dayanak yok. O suç işlemedi.

– Sizin ülkenizde… Benim ülkemde ise o bir katil. Darbe girişiminde 97 sivil hayatını kaybetti.”

– İstihbaratımıza göre darbe girişimi Türk ordusundaki bir grup tarafından gerçekleştirildi. Şahin’in konuyla ilgisi yok.”

– İstihbaratınız yanlış! Ve artık üslerimizi hak etmiyorsunuz. Belki de Rusya hak ediyordur.”

‘Gülen’ Beyaz Saray’da!

İlerleyen dakikalarda ABD başkanı, Şahin’i ‘Türkiye’nin demokrasi içinde kalması için en önemli şans olarak gördüğü’ Şahin’i Beyaz Saray’a davet ediyor.

Şahin, görüşmede kendisini ‘bir devrimci’ diye tanıtıyor. ABD başkanı Şahin’i takdir ettiğini belirtip ABD’de güvenle yaşamayı sürdürebileceğini söylüyor.

Gelişmeler üzerine ülkesini NATO’dan çekeceğini bildiren Türkiye cumhurbaşkanı, ABD başkanından şu yanıtı alıyor: “Bunu yaparsanız Nuri Şahin ile Beyaz Saray bahçesinde bir basın toplantısı yapıp demokratik Türkiye için tek umut olduğunu tüm dünyaya ilan ederim.”

Bunun üzerine Türkiye cumhurbaşkanı geri adım atmak zorunda kalıyor.